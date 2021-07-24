كورونا في مصر.. استمرار انخفاض إصابات الفيروس وارتفاع معدلات الشفاء

كشفت تقارير صادرة عن وزارة الصحة والسكان، بشأن مستجدات فيروس كورونا في مصر، عن أنّ المنحنى الوبائي لكورونا يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس، كما أوضحت الوزارة ممثلة في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنّ هناك توقعات بأنّ انخفاض إصابات كورونا في مصر، سيستمر حتى أغسطس المقبل، وفيما يتعلق بالوفيات، ذكرت وزارة الصحة أنّ التطعيم بلقاح كورونا، ساهم بشكل كبير في الحد من الوفيات، خاصة بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كورونا في مصر

وأكدت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، والمتعلقة بأخبار كورونا في مصر، أنّ نسب معدلات الشفاء من الفيروس، زادت حتى وصلت إلى 79%، خاصة بعد خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات حسب بيانات وزارة الصحة اليومية بشأن مستجدات كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227068 حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فيما يخص إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في مصر، أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى الجمعة، كان 283947 بينهم 227068 حالة تعافت، وذلك بعد تسجيل الوزارة 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

الصحة تطالب المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية

وطالبت الوزارة، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين وعدم التكدس أو التقبيل أو الأحضان والاكتفاء بالترحيب.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ ما يلزم للوقاية منه، كما خصصت الوزارة مجموعة من القنوات الاتصالية لاستقبال استفسارات المواطنين وكل ما يتعلق بلقاح كورونا.