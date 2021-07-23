موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. الرابط والخطوات بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، طرق تسجيل لقاح كورونا في مصر، وأتاحت الوزارة موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وقالت الوزارة إنه لحجز لقاح كورونا، لا بد من الدخول على موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا، وحذرت الوزارة أي جهة تقوم بالترويج لنفسها بأنها توفر لقاح كورونا للمواطنين، وشددت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لنفسها بذلك.

تسجيل لقاح كورونا في مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات تسجيل لقاح كورونا، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، خلال الرابط من هنا

2- اختيار الفئة المستهدفة.

3- ملء البيانات من الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

4- قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

5- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياريًا»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

6- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل أيضا في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، حفاظا على استقرار المنحني الوبائي.

وقالت الوزارة إن الأعراض الجانبية للقاح كورونا سهلة وبسيطة ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب لأنها تزول في غضون يومين، لافتة إلى أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حمي بسيطة، مؤكدة أنها لم تقم بتسجيل أي أعراض غريبة أو خطيرة للحاصلين على لقاح كورونا في مصر.