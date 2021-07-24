حملات مكثفة في مدن الأقصر لمنع التعديات والبناء المخالف

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة، خلال أيام العيد؛ لوقف التعديات على الأراضي الزراعية ومنع البناء بدون تصاريح.

وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية، تم التعامل مع 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص من السلطات المختصة بقرية البغدادي بالأقصر.

وتم اتخاذ اللازم وإخطار الإدارة الهندسية لتحرير المحضر اللازم.

وفي مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، تم رصد مخالفة تعد على أرض زراعية، قام بها أحد المخالفين مستغلا عطلة عيد الأضحى.

والمخالفة عبارة تعد بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 120 م2 بناحية قرية السلام، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة مخالفتين، عبارة عن تعد بالبناء بالطوب الأبيض وعمل قواعد خرسانية مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون، وذلك بناحية أصفون زمام حوشة 18، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما قامت الوحدة المحلية بالدير بإزالة حالة مخالفة بمساحة 18 سهمًا عبارة عن تعد بحفر وصب قواعد خرسانية مقامة على أرض زراعية بحوض تجاه داير الناحية 19 دون سند من القانون، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

كما أزالت الوحدة المحلية بالنجوع، مخالفتين، عبارة عن تعد بالبناء مقامة على أرض زراعية بحوض السنوسي رقم 30 زمام النجوع بحري دون سند من القانون.