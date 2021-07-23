إزالة أكبر سوق عشوائي بطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي (صور)

نجح مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، برئاسة محمد عبد المنعم، صباح اليوم الجمعة، في إزالة أكبر سوق عشوائي بطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات.

وشن مجلس المدينة حملة مكبرة، صباح اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى، باستخدام معدات الحي، ونجح في إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تسبب فيها السوق.

وتسبب السوق لأكثر من عامين في إغلاق أحد اتجاهات الطريق بشكل دائم، بعد توقفه بسبب أعمال الصرف الصحي، وهو ماتسبب في عدة حوادث مرورية خلال الفترة الأخيرة.

وناشد أهالي أبوصوير محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، بسرعة التدخل لفض السوق وإزالته وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات، بدلاً من سير السيارات في اتجاه واحد عكس الاتجاه.

ووجه «بشارة» رئيس مركز ومدينة أبوصوير باتخاذ كافة الإجراءات وإنهاء أزمة السوق، وإعادة فتح الطريق، وتفعيل إجراءات الوقاية وتنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن التي يتجمع بها المواطنين بشكل يومي.

وناشد أهالى مدينة أبوصوير محافظ الإسماعيلية، بالتدخل لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتأخرة في المدينة منذ أكثر من 10 سنوات.

وطالب الأهالي بسرعة انهاء الشركة لوصلات الصرف الصحي لإعادة رصف الطريق مرة أخرى، وعمله في الاتجاهين للحد من الحوادث المرورية المتكررة في مدخل المدينة.

يذكر أن أكثر من 13 شخصًا أصيبوا في حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل في مدخل مدينة أبوصوير، بينهم 3 أشخاص بإصابات شديدة.