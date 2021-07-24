رئيس التحرير

محمود مسلم

وفاة الكاتب فؤاد حجاج عضو اتحاد الكتاب

كتب:

إلهام زيدان
10:05 ص | السبت 24 يوليو 2021
الكاتب فؤاد حجاج

الكاتب فؤاد حجاج

توفى اليوم الكاتب فؤاد حجاج، عضو اتحاد كتاب مصر، حسبما أعلنت الأسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و«حجاج» كاتب وشاعر صدر له عدد من المؤلفات الأدبية منها «وادي الخوف»، ديوان بالعامية، 1971، «في المحكمة» ديوان بالعامية، 1973، «غنوة المطر» ديوان بالعامية، 2003، «العمال والمسرح» دراسة مشتركة، 1979وغيرها.

وحصل على عدد من الأوسمة و الجوائز منها جائزة العيد الأول للفن والثقافة عام 1979 «وزارة الثقافة»، جائزة الميكروفون الذهبي عام 2001 «مهرجان الإذاعة والتليفزيون»، شهادات تكريم من أغلب جامعات مصر، شهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، منحة التفرغ لعامي 1996 – 1997 «وزارة الثقافة».

اقرأ المزيد:

رئيس اتحاد الكتاب يثمن مبادرة السيسي لإعمار غزة: الرئيس يعلم أولوياته

القاضي بمؤتمر اتحاد الكتاب العرب: القانون الدولي يحفظ حقوق مصر المائية

اتحاد الكتاب العرب يصدر ديوانا لأسير فلسطيني في سجون الاحتلال

إبراهيم عبدالمجيد: نبيل فاروق أثر في جيل كامل.. وكنت سبب دخوله اتحاد الكتاب

اتحاد الكتاب يرشح الشاعر شوقي حجاب لجائزة الدولة التقديرية في الآداب