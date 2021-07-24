وفاة الكاتب فؤاد حجاج عضو اتحاد الكتاب

توفى اليوم الكاتب فؤاد حجاج، عضو اتحاد كتاب مصر، حسبما أعلنت الأسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و«حجاج» كاتب وشاعر صدر له عدد من المؤلفات الأدبية منها «وادي الخوف»، ديوان بالعامية، 1971، «في المحكمة» ديوان بالعامية، 1973، «غنوة المطر» ديوان بالعامية، 2003، «العمال والمسرح» دراسة مشتركة، 1979وغيرها.

وحصل على عدد من الأوسمة و الجوائز منها جائزة العيد الأول للفن والثقافة عام 1979 «وزارة الثقافة»، جائزة الميكروفون الذهبي عام 2001 «مهرجان الإذاعة والتليفزيون»، شهادات تكريم من أغلب جامعات مصر، شهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، منحة التفرغ لعامي 1996 – 1997 «وزارة الثقافة».