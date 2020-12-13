اتحاد الكتاب يرشح الشاعر شوقي حجاب لجائزة الدولة التقديرية في الآداب

أعلن الشاعر شوقي حجاب، ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية من قبل نقابة اتحاد الكتاب، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، مضيفًا أنَّ ذلك يتزامن مع تعرضه لأزمة صحية.

ودوّن "حجاب"، على حسابه الخاص عبر فيسبوك: "الحمد لله من قبل ومن بعد، وما أخذ منك إلا وأعطاك، ففي الوقت الذي أعلنت فيه التقارير الطبية مرضى الخطير، أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ترشيحي وبالإجماع لنيل جائزة الدولة التقديرية في الآداب لهذا العام، الشكر لله أولًا ثم للدكتور الشاعر علاء عبدالهادي رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة الموقرين، والحمد لله على السراء والضراء، دعواتكم".

وكان المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، قد أعلن أكتوبر الماضي فتح باب التقدم لـ جوائز الدولة في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2020، يتمّ الإعلان عن فروع الجائزة لعام 2021، بحيث يكون مطابقًا لفروع عام 2020، وتعرض قائمة واحدة بأسماء المتقدمين والأعمال المقدمة للعامين معًا على اللجان المختصة بفحص الجائزة، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة في هذا الشأن.

شوقى حجاب شوقي شاعر ومخرج مصري، ولد في المطرية بمحافظة دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضاً الاخراج بمعهد السينما ومارسه".

حصل على الثانوية العامة في القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية لمدة عام واحد ثم التحق بالمعهد العالي للسينما اعتقل في عام 1964 بتهمة الشيوعية، كتب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصرى، وابتكر شخصية "بقلظ" مع الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصيات "دقدق" و"كوكي كاك" وتألق في هذا المجال وتمّ تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال ومنها أغاني مسلسل "سكر وبنجر"، ومسلسل "نادي الأصدقاء"، وأغاني فيلم "العاشقة".