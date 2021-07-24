أستاذ طرق: لن نستطيع دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي دون شبكة نقل قوية

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة والتفقدية لما ينفذ من مشروعات مختلفة في أرجاء الدولة كافة، تؤدى بدورها إلى إحداث طفرة في التنمية المستدامة بمختلف المحافظات: «مش هنقدر ندعم مشروعات الاستصلاح الزراعي بدون وجود شبكة نقل».

وأضاف «مهدي»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المحاور والطرق كافة التي يجرى إنشاءها وتطويرها لها جدوى وهدف من دعم مشروعات التتنمية المستدامة، علاوة على وجود زيادة مرورية نتيجة الزيادة السكانية التي تعمل القيادة السياسية على استيعابها.

ولفت الدكتور حسن مهدي، إلى أن طريق الدائري - أبوقير في شرق الإسكندرية بطول 16 كيلو متر يخدم التوسعات العمرانية في منطقة أبوقير باتجاه شرق الإسكندرية، وهو أحد المحاور المرورية التي تعتبر رئة مرورية بعروس البحر المتوسط، أسوة بما حدث في إقليم القاهرة الكبرى لحل مناطق كان الازدحام المروري مستمر على مدار الساعة فيها.

وأوضح أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن محور التعمير والطرق الجديدة الجاري إنشاءها في محافظة الإسكندرية واجهت الكثير من مشكلات في التربة هناك؛ نظرا لأن طول محور التعمير 50 كيلو متر، و9 حارات مرورية في كل اتجاه، ولإنشائه ردمت أجزاء من البحيرة والملاحات: «التربة في تلك المنطقة من أصعب أنواع التربة اللي ممكن التأسيس عليها».

وأكد «مهدي» أنه لإنجاح ذلك استعانت الحكومة بالخبراء والاستشاريين في هذا المجال، حتى تتلافى أقل الأضرار التي قد تحدث جراء إنشاء هذا المحور الجديد: «معروف هندسيا وعالميا إن إنشاء الطرق في مثل تلك التربة سيصاحبه إجراءات هندسية يجب أن تتبع، والدولة خدت الموضوع في اعتبارها».