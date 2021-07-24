بعد تحريك سعر الوقود.. طرق الإبلاغ عن رفع الأُجرة بالنقل الجماعي

حالة من القلق انتابت الغالبية العظمى من المواطنين، وتحديدا من يستقلون المواصلات العامة، وذلك بعد أن قامت وزارة البترول والثروة المعدنية، بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين، اعتبارا من صباح أمس الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جانبه طمأن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين على انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، لقرائها أرقام الإبلاغ عن سائقي النقل الجماعي والسرفيس، حال قيامهم بزيادة التعريفة بعد قرار وزارة البترول الأخير، وذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة على مدار الساعة لمتابعيها.

إبلاغ محافظة القاهرة ضد السائق المخالف

ووفقا لمحافظ القاهرة، فإنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القاهرة (15496) و(114) في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما وجه محافظ القاهرة، الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

ويستطيع المواطنين في باقي المحافظات الإبلاغ من خلال الخط الساخن لكل محافظة، إذ تمتلك جميع المحافظات فرق انتشار سريع تقوم بضبط المخالفين.

إبلاغ حماية المستهلك

وفي سياق متصل، أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل بطاقة كاملة بكافة المحافظات للتأكد من عدم رفع أسعار المازوت والسولار حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية على أسعارها دون زيادة، لافتا لوجود مفتشى الجهاز فى جميع الأسواق بكل المحافظات للتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهذا القرار.

ونوه رئيس الجهاز، إلى أن العاملين بالجهاز متواجدين بالأسواق بجميع المحافظات لتلقى أى بلاغ والتعامل معه فورا من خلال الرقم المختصر (19588) من أي خط أرضى أو إرسال رسالة على الواتس آب (01577779999) أو الإبلاغ على الصفحه الرسمية للجهاز.