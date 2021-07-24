دياب: نصر محروس منعني أغني زي ما بيعمل مع كل المطربين

حقق الفنان دياب نجاحا كبيرا من خلال أعماله الفنية سواء في الغناء أو التمثيل، ورغم هذا النجاح ابتعد تماما عن الغناء، وأصبح كل عمله منصبا نحو التمثيل فقط، ما دفع الجمهور للتساؤل عن سبب ابتعاد دياب عن الغناء مؤخرا واتجاهه لتقديم أعمال درامية فقط.

دياب يوضح سبب ابتعاده عن الغناء

وكشف دياب لـ«الوطن»، عن سبب ابتعاده عن الغناء في الوقت الحالي، قائلا: «عندي مشكلة مع شركة فري ميوزك كالعادة، يعني رافع عليا قضية زي ما بيرفع قضايا على كل الفنانين اللي بيشتغلوا معاه»، مؤكدا أنّه يثق في عدالة القضاء المصري: «القضاء هيقول كلمته ونكمل أكل عيشنا تاني بإذن الله، وأنا عندى ثقة كبيرة في القضاء المصري».

وأكد الفنان دياب، أنّ المنتج نصر محروس، وراء غيابه عن الغناء: «هو اللي معطلني عن الغنا مش أي حاجة تانية»، موضحا أنّه لا يوجد مطرب عمل مع شركة فري ميوزك ولم يحدث بينهما مشكلات: «هو تقريبا مفيش حد اشتغل مع أستاذ نصر معملش مشاكل معاه فربنا يهدي».

أما عن الرسالة التى يريد دياب توجيهها لنصر محروس، فقال: «عايز أقوله كل سنة وأنت طيب، بس كده».

وتشهد أروقة المحاكم قضية متداولة حاليا بين المنتج نصر محروس صاحب شركة فري ميوزيك من جانب، وبين الفنان دياب من جانب آخر، لم يحسم فيها الخلاف حتى الآن، وسببها عقود الاتفاق بين الشركة والمطرب، التي وصفها الأخير بأنّها عقود «عبودية» و«احتكار».

مسلسل نسل الأغراب

وشارك الفنان دياب في سباق رمضان الماضي 2021، بمسلسل نسل الأغراب، الذي شارك في بطولته أمام الفنانين، أحمد السقا، أمير كرارة، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.