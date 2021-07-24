5 أسباب وراء نجاح مسلسل «دور العمر» لسيرين عبدالنور

نجاح جماهيري كبير يحققه مسلسل «دور العمر» للمخرج سعيد الماروق، وبطولة النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور ومواطنها عادل كرم، والمعروض حالياً عبر إحدي المنصات الإلكترونية، حيث حازت أحداثه التي تدور في أجواء من الإثارة والغموض على إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

إشادات واسعة بأداء سيرين عبدالنور في دور العمر

ونالت «سيرين» إشادات واسعة عن تجسيدها لشخصية «شمس مطر»، وهي إمرأة مضطربة نفسياً تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، والتي دخلت على إثرها إحدى المصحات النفسية للعلاج قبل خروجها منها، لتقرر الانتقام ممن تسببوا في وصولها لهذه الحالة، ولكنها تختار الفنان «فارس نحاس» ويجسد دوره عادل كرم، لمعاونتها في تحقيق أهدافها، انطلاقاً من إعجابها بشخصية «أمير» التي أداها في مسلسل بعنوان «الجلاد» وفقاً لأحداث العمل.

وترصد «الوطن»، 5 أسباب وراء حالة النجاح الجماهيري لمسلسل «دور العمر» الذي تدور أحداثه في 10 حلقات، وما زال جاري عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

أول الأسباب كان توحد سيرين عبدالنور مع «شمس» رغم صعوبتها، إذ أنها شخصية مركبة يغلب عليها الطابع النفسي، وهو ما يتضح جلياً في تعبيرات «سيرين» التي تتسم بالغموض في أحيان كثيرة، فضلاً عن كون الشخصية نفسها تمزج ما بين القوة والضعف والحنان والجنون في الوقت نفسه.

وأضفت «سيرين» على الشخصية لمساتها الخاصة، وأبرزها تخليها عن الماكياج في مشاهد كثيرة، وكان أغلبها في أثناء وجودها داخل المصحة النفسية.

وجاء أداء عادل كرم لشخصة «فارس نحاس»، ليبرهن على موهبته التمثيلية، لأنها شخصية تشهد مراحل ونقلات عديدة عبر الأحداث، إذ تضطره الظروف للتحول من ممثل شهير لقاتل، وذلك بعد تعرفه على «شمس» في عرض خاص لمسلسله «الجلاد».

نجح المخرج سعيد الماروق في استخدام كاميراته بما يتسق مع الأحداث نفسها، فرأيناه يوظف الإضاءة في بعض المشاهد بين الظلمة والنور بشكل يتماشي مع الحالة النفسية لشخصيات مسلسله، كما استطاع بحركة الكاميرا السريعة خلق حالة من الإثارة والغموض ببعض المشاهد.

خلو أحداث المسلسل من المط والتطويل، بل تبدو الأحداث مركزة مع وجود أكثر من خط درامي.

استخدم سعيد الماروق تقنية «فلاش باك» بشكل غير مربك، بل بدرجة تجعلك تستوعب أسباب وقوع بعض الأحداث أو فهم حيثيات تصرفات عدد من الأبطال.

أبطال مسلسل دور العمر

ويشارك في بطولة «دور العمر» طلال الجردي، يارا فارس، جان دكاش، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر فقيه.