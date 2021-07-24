«الأوقاف» تحدد 5 محاذير لصعود المنابر وتضع عقوبات تصل للفصل (مستند)

في منشور عممته وزارة الأوقاف على أئمة المساجد في المحافظات حددت الوزارة 5 محاذير لصعود المنابر ووضعت عقوبات وصلت إلى حد النظر في استمرار الإمام في عمله من عدمه وإنهاء الخدمة.

ووجه القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تعميما جاء في 5 بنود هي:

أولا: من يمكن أي خطيب من منبر المسجد الذي يخطب به دون إذن كتابي من المديرية، يخصم منه بدل صعود المنبر کاملا ويحال للتحقيق بديوان عام الوزارة، علما بأن العقوبة قد تصل إلى إنهاء خدمة من يفرط في الحفاظ على منبر مسجده.

ثانيا: التأكيد على عدم ترك أي خطيب لمنبره يوم الجمعة دون تكلیف کتابي من المديرية التابع لها أو عذر کتابي مسبب ومقبول ومعتمد من المديرية.

ثالثا: في حالة الاعتذار المقبول يتم خصم بدل هذه الخطبة من صعود المنبر، فإن تكرر الاعتذار في نفس الشهر يتم خصم بدل صعود المنبر کاملا.

رابعا: في حالة تكرار ذلك في أي شهر آخر خلال العام المالي يحال الإمام إلى لجنة القيم لفحص عذره والنظر في استمراره إماما أو إحالته إلى باحث دعوة أو ما تراه اللجنة وفق الأطر القانونية.

خامسا: على جميع المديريات بموافاة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بكشف مفصل بجميع الاعتذارات التي تتم في هذا الشأن شهريا.

وطالب التعميم الذي كان ممهورا بتوقيع الدكتور هشام عبدالعزيز، المكلف بتسيير أعمال القطاع الديني، جميع المديريات والأئمة والإدارات أخذ علم جميع الأئمة بذلك.