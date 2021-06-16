تفاصيل وظائف وشقق وزارة الأوقاف.. اعرف الشروط لكليهما

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقديم لبعض الوظائف، وحجز الشقق السكنية، تضمنت بعض الشروط والمعايير لشغل هذه الوظائف، أو الحصول على وحدات سكنية، وتعرضها «الوطن» في السطور التالية.

وقررت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير دعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ من المسكنين على درجة مدير إدارة أو مفتش أو رئيس قسم أو القائمين بعمل مدير إدارة لمدة عام على الأقل، وأنه على الراغبين ملء النموذج الخاص بذلك عبر الموقع المحدد في موعد أقصاه الأحد المقبل الموافق 20 / 6 / 2021.

وظائف وزارة الأوقاف

كما أعلنت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس الماضي عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية، في مديريات أوقاف الشرقية والقاهرة والجيزة وبورسعيد.

من ضمن الوظائف مدير إدارة بمديرية أوقاف الشرقية والقاهرة والجيزة وبورسعيد، والوظيفة الثانية تحتاج الأوقاف إلى شغل منصب مفتش دعوة بمديريات أوقاف القاهرة والجيزة وبورسعيد.

الشروط

- أن يكون مفتشًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، أو منتدبًا للتفتيش بقرار وزاري، أو رئيس قسم بشرط اجتيازه لاختبار الإدارة الإشرافية المركزي، وأن يكون شاغلًا للدرجة الأولى خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

- أن يكون الشخص المتقدم للعمل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية خلال آخر 3 سنوات من العمل، وعدم ارتكابه أى مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات.

- ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية فى جريمة مخله بالشرف والأمانة.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن والمقابلة النهائية.

- أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الثانية على الأقل خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

شقق وزارة الأوقاف

ومنذ بداية الشهر الجاري، بدأت وزارة الأوقاف، طرح شقق الأوقاف، بالعاشر من رمضان من 1 يونيو حتى 30 من الشهر ذاته، مؤكدة أن حجز شقق الأوقاف سيكون بنظام التمويل العقاري بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

الشروط

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا تاريخ نهاية الإعلان، وألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية، وحال الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.

- يحظر شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو لا يزيد صافي دخله السنوي عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يعادل 4750 جنيهًا صافي شهري)، وعن 42 ألف جنيه سنوي للأعزب (ما يعادل 3500 جنيه صافي شهري).