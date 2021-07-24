«الغرف التجارية»: استقرار أسعار 30 سلعة خلال أيام عيد الأضحى

أكد تجار بالغرف التجارية استقرار أكثر من 30 سلعة في الأسواق دون زيادة، خلال فترة عيد الأضحى، كان على رأسها الدقيق والمخبوزات، وزيت الطعام والمسلى، ومنتجات الألبان والبقوليات واللحوم والدواجن.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة، لـ«الوطن» إن هناك استقرارا تاما في السلع والمنتجات الغذائية مع توافرها، مؤكدا أن الشعبة لم ترصد أي شكوى من نقص أي سلعة.

فيما قال أيمن السباعي، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية، إنه على الرغم من زيادة مبيعات مواد البقالة بسبب المصايف؛ إلا أنهم لم يتقلوا أي شكوى من نقص في السلع أو زيادة.

ورصد التجار أسعار السلع، كالتالي:

الدقيق البلدي السائب بسعر 6.5 جنيهات.

المكرونة السائبة «1 كيلو» بسعر 8 جنيهات، والمعبأة 400 جرام بـ5 جنيهات.

اللوبيا بسعر 24 جنيها، والفاصوليا البيضاء المجففة بـ24 جنيها، والفول الصحيح المستورد 16 جنيها، والفول الصحيح البلدى يباع بـ22 جنيها.

العدس الأصفر يباع بسعر 16 جنيها، والأرز بـ8 جنيهات، وذرة العوجة بـ6 جنيهات.

السكر يباع بسعر 8.5 جنيهات، وزيت الشمس 900 جرام يباع بسعر 33 جنيها، وشاي لبيتون 40 جرام بسعر 5 جنيهات، و250 جرام بسعر 25 جنيها.

بينما يباع شاي العروسة بسعر 3.5 جنيهات، وشيكولاتة كادبوري تباع بـ22 جنيها.

المياه المعدنية تباع بسعر 5 جنيهات، وسمن روابي كيلو يباع بسعر 23 جنيها، وزبدة صفرا نيوزيلاندى 110 جنيهات، وزبدة جاموسي تباع بسعر 100 جنيه.

لبن جاموسي يباع بـ12جنيها، والجبن الأبيض بـ40 جنيها، والأبيض الخزين يباع بـ60 جنيها.

الصابون التركى بـ8جنيهات، ونصف دستة صابون لوكس تباع بسعر 24 جنيها.

كلوركس لتر أبيض يباع بـ10جنيهات، والاريال أتوماتيك 250 جرام مركز بسعر 80 جنيها، وبايجون للحشرات الزاحفة كبير يباع بسعر23 جنيها.

معجون الأسنان يباع بـ18جنيها.

اللحم البلدي يباع بسعر 110 جنيهات حتى 140 جنيها للمتميز، والمجمد يباع من 85 إلى 100 جنيه للكيلو، والدواجن تباع بأسعار تتراوح من 26 إلى 35 جنيها للبيضاء والبلدي.