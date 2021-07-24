في عيد ميلادها.. السؤال عن الإنجاب أكثر ما يزعج منة شلبي

تحتفل الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها، اليوم، حيث إنها ولدت في يوم 24 يوليو، واحدة من الفنانات التي تمكن من إثبات موهبتها بشكل كبير، وخلال مسيرتها الفنية قدمت كثير من الأعمال الناجحة والتي حصدت من خلالها كثير من الجوائز.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي تحققه منة شلبي على مدار مشوارها الفني إلا أن السؤال عن الحياة الشخصية يظل ملاصقا لها من كل من حولها وقد يكون هو أكثر ما يزعجها.

«متى تتزوجين؟»، هو السؤال الدائم لمنة شلبي، وبالفعل تحدثت عن هذا الأمر من خلال لقاء سابق جمعها بالإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، حيث قالت «أنا السؤال دا بتسأله أكتر مبتسأل أنت عاملة عاملة إيه، أو أنت كويسة؟ بيسألوني أنت هتتجوزي إمتى، أنا مش عارفة بينسوا إن فيه نصيب وفيه وقت».

وتابعت منة شلبي: «أنا مش معاندة ومش واخدة موقف، بس أنا شايفة إنه ممكن ربنا يبقى كاتبلي دلوقتي مثلا إن الشغل يبقى كويس، ومش كاتبلي جوازه كويسة، فإن شاء الله ربنا يكتبلي جوازه كويسة».

وأضافت منة شلبي: «دايما بسمع هنفرح بيكي امتى؟، طيب هو أنا مزعلاكوا في حاجة يعني انتوا دلوقتي مش فرحانين بيا مثلا، حاجات غريبة جدا، بس أنا اللي مهدينى إن نص بنات مصر بيحصلها كدا».

كما كشفت منة شلبي عن أكثر الجمل التي تزعجها ممن حولها فقالت «أكتر حاجة بتزعجني لما يقولولي مش هتلحقي تخلفي بقى، بحس وقتها إن أنا خلاص داخلة على سن اليأس بالمسميات القاسية اللي عندنا».

فيلم الإنس والنمس

يذكر أن منة شلبي تستعد لطرح فيلمها الجديد «الإنس والنمس» والذي تشارك في بطولتة بجانب محمد هنيدي وصابرين وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من الفنانين وهو قصة وإخراج شريف عرفه.