رامي رضوان: ألوم الصحفيين على نشر الشائعة وليس من نقل عنهم

أعلن الإعلامي رامي رضوان، خلال منشور جديد عبر «فيس بوك»، بعد تداول شائعة وفاة دلال عبدالعزيز، مدى معاناة أسرتها على مدار 3 أشهر، كاتبا «للتوضيح‏ ما أعنيه بـ من نشر الإشاعة.. أي النشر الصحفي، ‏فلا يمكن أن ألوم الناس.. ولو أن بعضهم بذكاء دخل على صفحة حسن وصفحتي للتأكد. إنما الصحفي ألف باء عمله التحقق والتأكد من أي خبر من خلال عدة مصادر».‏

وأضاف الإعلامي: «فما بالكم لو خبر يمس حياة بشر؟! بل ويمس أسرة تعاني وتمر بشدة لا يعلمها إلا الله على مدار أكثر من 3 أشهر.. وزاد الأمر قسوة فقدان عزيز جدااااا. ‏ورغم ذلك.. الدعاء لم يكن من قلبي.. بل رد فعل انفعالي».‏

واختتم «لا يسعدني أبدا أن يصيب أي إنسان مكروه مهما كان. ‏وربنا يدي كل إنسان على قدر نيته وأفعاله».

وانتشرت منذ ساعات قليلة شائعة وفاة الفنانه دلال عبدالعزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ليظهر كلا من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد لنفي هذه الشائعة التي أحزنت الوسط الفني ومحبي الفنانة دلال عبدالعزيز.

وترقد الفنانة القديرة في المستشفى للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي أصيبت به في رمضان الماضي وزوجها سمير غانم الذي فارق الحياة منذ أشهر قليلة.

وتطالب أسرة الفنانة المكونة من ابنتيها دنيا سمير غانم وإيمي الدعاء لوالدتهما التي لم يخبروها حتى الآن بوفاة زوجها غانم خوفا من حدوث أي تداعيات سلبية لها وخوفا علي حالتها النفسيه التي ستأثر سلبا علي مناعتها ومقاومتها للمرض.