4 مستندات للالتحاق بالتعليم المجتمعي.. تعرف عليها

إذا كان لديك طفل أو شاب لم يتمكن لظروف خاصة أو شخصية من الالتحاق بالتعليم، وكان سنه أقل من 14 عاماً سواء كان مصرياً أو وافداً من دولة أخرى، فإنه يمكن تعويض الفرصة من خلال الالتحاق بفصول التعليم المجتمعي، أوما يسمى بـ«الفصل الواحد»، وهي فصول تم إنشاؤها بالتعاون مع عدة وزارت ومؤسسات مجتمع مدني مثل التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، و«الوطن» تقدم مجموعة الشروط والمعايير والمستندات المطلوبة للالتحاق بتلك الفصول في السطور التالية.

شروط الالتحاق

1- أن يكون عمر الطفل من 8 إلى 14 سنة.

2- بيان نجاح أو بيان رسوب للطلاب المقيدين بالمرحلة الابتدائية وتسربوا من التعليم.

المستندات المطلوبة

1- طلب الالتحاق.

2- شهادة الميلاد.

3- صورة فوتوغرافية.

4- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

الخطوات

أولا: بالنسبة للطلاب الوافدين

- يتقدم ولي الأمر بطلب للإدارة العامة للتعليم المجتمعي.

ثانيا: بالنسبة للطلاب المتسربين

- تلقي التماسات الأهالي الراغبين في إكمال أولادهم مسيرة التعليم.

ثالثا: بالنسبة لإدارة التعليم المجتمعي

1- ترسل الإدارة العامة للتعليم المجتمعي خطابا لإدارة الوافدين للاستفسارعن حالة الطفل.

2- مخاطبة الإدارة المركزية للموافقة على التحاق الطفل.

3- تلقي رد الإدارة المركزية بالموافقة وإرسالها للمديرية.

ويعد الهدف من مدارس التعليم المجتمعي هو القضاء على ظاهرة الأطفال المتسربين من التعليم، وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج صرحت من قبل أنه تم تخصيص 90 مليون جنيه كدعم لمدارس التعليم المجتمعي تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس خصص مليار جنيه لعدة موضوعات أبرزها دفع مصروفات دراسية للأسر غير القادرة بالإضافة إلى دعم الحضانات والتعليم المجتمعي، مع أهمية استكمال الحلقة التعليمية للطلاب في أسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعي، وذلك في إطار الدعم الكامل للأسر الأكثر احتياجًا.