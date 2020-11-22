القباج: اتفقنا مع "مصر الخير" على دعم التعليم المجتمعي لـ30 ألف طالب

قالت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، إنها تؤمن أن قضية التعليم قضية وطن وتعد المفتاح الرئيسي للتنمية، مضيفة: "لا أستطيع التأخر عن مصر الخير المؤسسة العريقة في عملها لخدمة المجتمع وصدق من أسماها مصر الخير، لديها الكثير من البرامج والمنح في مختلف المجالات سواء الإعاقة والسكن الاقتصادي، وتنطلق في كل أنحاء المجتمع شمالا وجنوبا وشرقا وغربا".

وأضافت وزيرة التضامن، خلال كلمتها في احتفالية مصر الخير لاستعراض إنجازاتها في قطاع التعليم، أن الدولة لا تقوم عليها الحكومة فقط بل المؤسسات والمجتمع المدني بكل ما يحتوي من نضج في العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس في حياة الأسر التي نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات الحاضر الغائب الدكتور علي جمعة، محسن محجوب وفريق عمل مصر الخير وراءها فريق كبير جدا يديرها ويقوم عليها وينفذ تعليمات القيادة وأحيي الجميع وقطاع البنوك الذي بات يساهم في كل المجالات والعمل المجتمعي وقضايا التنمية من المسؤولية المجتمعية".

وتابعت: "لما بنقول البنوك والمسؤولية المجتمعية بضرب مثال واحد بمحافظة المنوفية وجمعية المساعي المشكورة وساهمت في إثراء قطاع التعليم بالمحافظة حتى وصلت نسبة التعليم إلى 94% أكبر محافظة فيها نسبة تعليم على مستوى الجمهورية".

ووجهت قباج تحية تقدير واحترام واعتزاز التي تقدمها مصر الخير كشريك أساسي للدولة في توفير التعليم وتقديم خدمات تعليمية أكثر جودة للأسر محدودة الدخل 37% من الطلاب الذين يحصلون على تكافل وكرامة استطاعوا الوصول لأعلى مراحل التعليم المدرسي رغم ظروفهم فنستطيع أن نلمس كم من الفرص البديلة التي يمكن توفيرها للأسر الفقيرة، على مدار سنوات عديدة منذ إنشاء مصر الخير كان لها دور كبير في تقديم وتوفير الفرص التعليمية بصورة لائقة وتحارب الظواهر السببية المترتبة على التسرب من التعليم.

وتابعت: "التعليم لا يركز فقط على التنمية وإنما يواجه ظواهر ومخاطر عديدة تواجه المجتمع"، جاءت استجابة المؤسسة استجابة للرئيس السيسى، حيث قرر الرئيس تخصيض مليار جنيه مصرى لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للاسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعى واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب فى اسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعى تحية صادقة للرئيس لدعمه الكامل وتوجيهاته التى لا تنقطع للعمل على تجويد الخدمات المقدمة للاسر الاكثر احتياجا وانهم يحصدون بشكل عادل ثمار التنمية.

واستطردت: "دعونا نعطيهم كى يعطوا الوطن حينما يكبرون، وينطوي المشهد الحالي لإعادة تشكيل المشهد لإتاحة فرصة أكبر للمجتمع المدني وتوسيع دور القطاع الخاص للتدريب والمساهمة في بناء التكنولوجيا في إطار البحث عن التوازن العادل ويعمل الجميع فى استراتيجية كبيرة لناء الانسان ببناء الانسان سنبنى الوطن بشكل علمى وممنهج".

وأوضحت: "نضع التعليم فى المقدمة ونقوم على الحلول المتزامنة والخلاقة لتخريج مواطنين ايجابيين على وعى بقضايا المجتمع، مشيرة إلى أنه من اهم القضايا التى يتم التركيز عليها محو الامية".

واستكملت: "اتفقنا على ان الجامعات ليست فى حل عن محو الامية، قيام مؤسسات المجتمع المدنى، برفع كفاءة الابنية التعليمية والطفرة التكنولوجية التى حدثت، والتركيز على تعليم الفتاة خاصة فى قرى الوجه القبلى، مضيفة: "خامس هذه التدخلات النهوض بالعملية التعليمية من خلال عملية التعليم التفاعلية والايجابية التعليم ليس مقصور فثط على المدارس وانما المجتمع اجمع، اهتمام المجتمع المدنى بالتعليم ليس من باب الرفاهية وانما اقرار لمبدأ المسؤولية المجتمعية وهو ما دفع المؤسسات المجتمعية وعلى رأسها مصر الخير لمشاركة الحكومة في إنشاء المدارس وتطوير الأبنية التعليمية، ومحو الأمية ونشر التعليم والارتقاء بمستوياته يؤدى لتطور المجتمع والتقدم الاجتماعى وكذلك التمكين الاقتصادى".

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي: "لا يجب علينا أن نترك طفل واحد كي يتعلم كيف يقرأ ويكتب فلنتعهد جميعا لنكون جنود مجندة لحل هذه القضية سويا، لافتة إلى أن الوزارة عملت على محاربة التسرب التعليمي، وتوفير تغذية الألف يوم الأولى في حياة الطفل للأسر الفقيرة".

وأشارت إلى جهودها في حياة كريمة من خلال انشاء حضانات في الأماكن المحرومة، متابعة: "لدينا مشروع لا امية مع التكافل، الربط الشبكى مع التربية والتعليم للتعرف لحظيا على من تسرب من التعليم".

واختتمت كلمتها: "اتقدم بالشكر والتقدير لمصر الخير وكل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع البنوك ودور المعلم ونحتاج بشدة لعودة دور المعلم البناء وتعزيز دوره، معلنة اتفقها مع مصر الخير على دعم التعليم المجتمعي لـ30 ألف طالب بـ90 مليون جنيه ليس عطاء من الوزارة وإنما تخصيص من الموارد التي خصصها السيد الرئيس ونتعهد بدعم الجمعيات الأهلية على تغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام وإنما الأعوام القادمة".