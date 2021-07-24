من هو الكاتب فؤاد حجاج؟.. صاحب تتر مسلسل «حديث الصباح والمساء»

رحل صباح اليوم الكاتب وشاعر العامية فؤاد حجاج، أحد رموز الحركة الثقافية في مصر، وولد فؤاد حجاج في 1928، وعن بداية مشواره، قال «حجاج» في حوار سابق لموقع «الثقافة الجديدة»: «حينما كنا في مرحلة الشباب في تلك الفترة نعاني من مرارة نكسة 1967، وكان لنا في السكن أسرة مجاورة لديهم ابنا مجندًا قد وصل إليهم خبر استشهاده، في ذاك اليوم أنجبت زوجتي مولودًا جديدًا فوجدتني اكتب على لسان وليدي واستنطقه بمشاعر آلام الفراق».

رثى جمال عبدالناصر في أول ديوان له

وأصدر «حجاج» ديوانه الأول عام 1971 تحت عنوان «وادي الخوف» رثى فيه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بثلاث قصائد متتالية، وأصدر 16 ديوانا شعريا، منها ديوان بالعامية، 1973، «غنوة المطر» ديوان بالعامية، 2003، ديوان «فصوص الناس» في 2019 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

عمل رئيسا للقسم الأدبي بجريدة العمال الأسبوعية، وحصل على دبلوم إعلام الجامعة العمالية 1985، كما كتب للمسرح والدراما، ومنها مسلسل «أوتار التغريبة» إخراج حسن الصيفي عام 2000.

علي الحجار وأنغام تغنوا بكلمات فؤاد حجاج

وغنى له العديد من الفنانين أمثال أحمد إبراهيم، محمد رشدي، محمد العزبي، علي الحجار وأنغام، وألف 12 مقطعا غناها علي الحجار، لمسلسل «رجعلك يا إسكندرية» في 2005، من إخراج هاني لاشين، ومن أشهر التترات التي كتبها فؤاد حجاج في الدراما المصرية عام 2001، وهي من ألحان عمار الشريعي، وغناء أنغام، والمسلسل يتضمن نخبة كبير من أبطال العمل من أبرزهما ليلى علوي، وخالد النبوي وعبلة كامل، ودلال عبدالعزيز.. وغيرهم، كما أنه صاحب تتر مسلسل «حديث الصباح والمساء».

جوائز حصل عليها فؤاد حجاج

حصل على عدد من الجوائز والتكريمات من بينها: جائزة العيد الأول للفن والثقافة في 1979 «وزارة الثقافة»، جائزة الميكروفون الذهبي عام 2001 من مهرجان الإذاعة والتليفزيون، منحة التفرغ من وزارة الثقافة لعامي 1996 و1997، وغيرها.