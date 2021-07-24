الزراعة: محصول القطن هذا العام مبشر.. وزيادة في المساحة المنزرعة

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، إن مساحة محصول القطن ارتفعت هذه العام بنسبة 25% عن العام الماضي بمساحة 240 ألف فدان، مقارنة بـ180 ألف فدان العام الماضي.

وأوضح أن القطن المصري لا يزال الأفضل على مستوى العالم، وأنه مع استشعار الحكومة في عام 2014 أهمية هذا المحصول محليا وعالميا تم التخطيط لتحقيق المزيد من الإيجابية في ذلك الملف وأن يستعيد القطن المصري مكانته.

توصيات زراعية هامة لمحصول القطن الشهر المقبل

من جانبه أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، التابع لوزارة الزراعة نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب من مزارعي القطن خلال شهر أغسطس المقبل وتمثلت التوصيات في ضرورة إحكام الري خلال هذه الفترة في الأراضي المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضي المرتفع أو سيئة الصرف ويفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة، وعدم اللجوء إلى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات، مع مراعاة أن تكون آخر رية وهي الفطام عندما ينضج 80% من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعي بنسبة 15 إلى 20 %.

مرور ميداني على زراعات القطن في المحافظات

وكشف تقرير لقطاع الخدمات والمتابعة عن أنه بالمرور على عدد من حقول القطن في المحافظات للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات اللازمة اتضح أن محصول القطن هذا العام يبشر بإنتاجية عالية، وأن النبات الواحد من القطن وصل قوة الحامل الثمري به عدد اللوز المناسب جدا، وهو ما يشير لإنتاجية عالية جدا بمحصول القطن هذا العام.

من جانبه وجه الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لخطة وزارة الزراعة للمحاصيل الصيفية.

وأكد الشناوي على أهمية فحص الحقول واكتشاف الإصابات المرضية مبكرا وخاصة أمراض اللفحة والتبقع البني، حيث أن هذه الأمراض تسبب فقدا كبيرا في المحصول النهائي تحت الظروف العادية ويزيد هذا التأثير في الأراضي الضعيفة وذلك للاصناف القابلة للإصابة.