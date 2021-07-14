معهد القطن: 25% زيادة في نسبة المساحة المنزرعة خلال 2021

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن، إنّ القطن المصري لايزال الأفضل على مستوى العالم، موضحا أنه مع استشعار الحكومة في عام 2014 «بداية مراحل الاستقرار»، أهمية هذا المحصول خططت لتحقيق المزيد من الإيجابية فى ذلك الملف وأن يستعيد القطن المصري مكانته.

زراعة 240 ألف فدان قطن في 2021

وأضاف مسعد خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، اليوم الأربعاء: «زرعنا 240 ألف فدان في الموسم الحالي مقارنة بـ180 ألف فدان العام الماضي، بزيادة تقدر ما بين 25% أو 30%».

نظام زراعة القطن في مصر الأقوى عالميا

وتابع مدير معهد القطن: «نستهدف زيادة المساحة المنزرعة سنويا، وهو ما يتماشى مع فكر الدولة لزيادة التصنيع المحلي، حتى يغطي الإنتاج السوق المحلي لحماية المزارع وتسهيل عملية التسويق وتحقيق قيمة مضافة كبيرة»، مشيرًا إلى أن نظام زراعة القطن في مصر يعد من أقوى أنظمة الزراعة على مستوى العالم، حيث يصدر قرار وزاري في شهر يناير من كل عام لتحديد أماكن زراعة الأصناف وهو ما يسبق دراسات كثيرة.

توفير بذور القطن في الجمعيات للمزارعين

وأكد: «أنّه يجرى توفير بذور القطن في كل الجمعيات للمزارعين، لتشجيع زراعة القطن»، لافتًا إلى أن الوصول للمستهدفات يعتمد على دراسة السوق وأزماته وحل هذه الأزمات، مشددًا على أن الدولة المصرية تضمن تسويق المحصول.

الدولة اتخذت خطوات لتطوير صناعة الغزل والنسيج

ولفت إلى أنّ الدولة بدأت في اتخاذ خطوات في طريق تطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي من خلالها يمكن تطوير الزراعة وبناء على هذا الأمر جرى وضع خطة طموحة لعملية التطوير وزيادة المساحة المنزرعة.