10 أسئلة من بره المنهج.. طلاب الثانوية بالقليوبية: الفيزياء صعب وتكاته كتير «فيديو»

أكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، الشعبة العلمية «علوم»، صعوبة امتحان مادة الفيزياء الذي أدوه، اليوم السبت، موضحين أن معظم الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتفوق والمتميز.

وأمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، أجمع طلاب الثانوية العامة على صعوبة الامتحان حيث خرج بعض الطلاب من اللجنة مصدومين من الامتحان، مؤكدين أن زمن الامتحان لا يتناسب مع حجم الأسئلة ووصفوا بعض الأسئلة بـ«الصعبة جدا».

10 أسئلة من خارج المنهج

وكست علامات الحزن وجوه العديد من طلاب الثانوية العامة القليوبية عقب خروجهم من اللجان، حيث قالت نور إبراهيم طالبة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ببنها، إن أسئلة امتحان مادة الفيزياء طويلة، وكان به نقاط سهلة وآخرى صعبة تصل إلى 10 أسئلة ومن خارج المنهج، وتحتاج إلى وقت طويل.

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أولياء أمور طلاب الثانوية العامة القليوبية: نعيش حالة توتر شديد

وسيطرت حالة من القلق الشديد بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة القليوبية الذين تواجدوا في محيط اللجان معبرين عن استيائهم من صعوبة الامتحانات وحالة التوتر الشديد التي يعيشونها منذ بدء العام الدراسي الذي تجاوز الـ12 شهرا حتى الآن، مؤكدين أن صعوبة الفيزياء أكملت مسلسل الامتحانات الصعبة التي شهدها أبناؤهم منذ بدء الامتحانات.

تعرض طالبة لحالة إغماء بلجنة ببنها

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، إصابة طالبة بحالة إغماء نتيجة إعياء وهبوط بلجنة ثانوية عامة بمدرسة الشهيد محمد نجيب الحارثي ببنها، وجرى على الفور نقلها بمرفق الإسعاف للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، أن 21765 طالبًا بالثانوية العامة في القليوبية الشعبة العلمية، أدوا امتحان مادة الفيزياء في 135 لجنة على مستوى المحافظة.

وكشفت مصادر بالغرفة، عدم ورود أي شكاوى من الامتحان حيث مر بدون مشاكل تذكر، أو شكاوى وتباين آراء الطلاب حول مستوى الامتحان يرجع إلى التفاوت في مستوى كل طالب عن الآخر.