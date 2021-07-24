ضبط 20 حالة غش في امتحان الفيزياء.. بينها «راوتر» على سور مدرسة

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني، رصد خلال امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية فيي امتحانات الثانوية العامة 2021، نحو 20 حالة غش، منها واحدة نشر، و19 غش وهم:

- ضبط الطالب «ع. م. ا» بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة موبايل تصوير ونشر على الإنترنت.

- ضبط الطالب «ا. ص. ا» بإدارة شمال السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب «ع. ع. م» بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة تابلت ومحاولة الغش.

- ضبط راوتر على سور مدرسة قبل انطلاق الامتحان، وضعه ولي أمر الطالب «م. ع. ش» بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا، وتحرر محضر لوالد الطالب من قبل الشرطة.

- ضبط الطالب «خ. ش. ص» بإدارة المراغة بمحافظة سوهاج، نظرًا لحيازة تابلت مهكر، واستقبال إجابات الامتحان على إنستجرام.

- ضبط الطالبة «س. م. ع» بإدارة المراغة بمحافظة سوهاج نظرًا لحيازة تابلت مهكر، واستقبال إجابات الامتحان على إنستجرام.

- ضبط الطالب «ا. م. ع» بإدارة المراغة بمحافظة سوهاج نظرًا لحيازة تابلت مهكر، واستقبال إجابات الامتحان على إنستجرام.

- ضبط الطالب «ا. ا. م» بإدارة غرب المحلة بمحافظة الغربية نظرًا لحيازة تابلت مهكر، وشريحة داخلية.

- ضبط الطالبة «ا. ع. م» بإدارة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم نظرًا لحيازة تابلت مهكر به شريحة داخلية، استقبال إجابات للامتحان على تليجرام.

- ضبط الطالب «ا. ا. م» بإدارة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم نظرًا لحيازة تابلت مهكر.

- ضبط الطالبة «ن. م. ع» بإدارة الدقي بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة «ا. م. ع» بإدارة قويسنا بمحافظة المنوفية نظرًا لتمزيق ورقة البابل شيت.

- ضبط الطالب «ع. ع. ا» بإدارة أسيوط بمحافظة أسيوط نظرًا لمحاولة الغش بالتابلت.

- ضبط الطالب «ا. ع. م» بإدارة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لمحاولة الغش بالمحمول.

- ضبط الطالب «ا. ع. ع» بإدارة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا محاولة الغش بالمحمول.

- ضبط الطالب «ا. م. ر» بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازة تابلت مهكر واستقبال إجابات من رقم محمول خارجي وتم رصده.

- ضبط الطالب «ع. ا. ص» بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازة تابلت مهكر واستقبال إجابات من رقم محمول خارجي وتم رصده.

- ضبط الطالب «ش. م. ر» بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازة تابلت مهكر واستقبال إجابات من رقم محمول خارجي وتم رصده.

- ضبط الطالب «م. ر. ع» بإدارة أشمون بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازة حيازة محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب «ي. ا. ا» بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لمحاولة الغش بالتابلت.

وجرى تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تلقت غرفة العمليات بلاغ بوفاة الطالبة «م. م. ع» بمحافظة المنوفية وذلك قبل بدء الامتحان، وجاء في التقرير الطبي هبوط حاد في الدورة الدموية.