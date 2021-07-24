عاجل.. أول رد من «التعليم» على نشر أسئلة الفيزياء للثانوية العامة على صفحات الغش

أكدت الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش بالغرفة يتتبع الصور المنشورة على صفحات الغش على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك - تليجرام» المزعومة لـ امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، الذي يؤديه الطلاب باللجان الامتحانية الآن.

وأضافت الغرفة، أنه حال التأكد من الصور المنشورة على صفحات الغش، سيضبط الطلاب مصوري وناشري الأسئلة، وستطبق عقوبات صارمة طبقا للقانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش الإلكتروني، الذي ينص على حرمانهم من الامتحان لمدة عامين، ومجازاة الملاحظين باللجنة بخصم شهرين من الراتب، وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا، امتحان مادة الفيزياء، الذي بدأ في الساعة العاشرة صباحا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات، على أن ينتهي في الواحدة ظهرا.

ويترأس الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم الوزير الدكتور طارق شوقي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التعليم للتطوير التكنولوجي، وأعضاء الغرفة المركزية، لمتابعة وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان، ومتابعة سير الامتحان من خلال كاميرات المراقبة الموجودة باللجان، ورصد أي مخالفات أو محاولات غش من جانب الطلاب.