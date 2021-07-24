عمر طاهر ينعى الشاعر فؤاد حجاج: «مع السلامة يا حبيبنا»

نعى الكاتب عمر طاهر، الشاعر والكاتب فؤاد حجاج الذي رحل صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المعرض عن عمر يناهز 92 عاما، ونشر عمر طاهر مقطعا من تتر مسلسل «حديث الصباح والمساء» الذي كتب «حجاج» كلماته، ولحنها عمار الرشيعي وغنتها أنغام.

وغرد عمر طاهر عبر موقع «تويتر»: «عمنا الشاعر الكبير فؤاد حجاج في أمان الله ورحمته».

«مين فينا جاي مرساها مين رايح

لحظة ميلاد الفرح

كان في حبيب رايح

مع السلامة يا حبيبنا».

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد نعت الشاعر فؤاد حجاج، وقالت إن الثقافة المصرية فقدت أحد أهم مبديعها في الأدب والشعر، مضيفة أن الراحل تميز بوضوح أسلوبه وقوة تأثير كلماته، مؤكدة على أنه لعب دورا هاما في إثراء مسرح الدولة على مدار فترات طويلة داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

يشار إلى الكاتب فؤاد حجاج، كاتب وشاعر وعضو نقابة اتحاد كتاب مصر وصدر له عدد من المؤلفات الأدبية من بينها: «وادي الخوف»، ديوان بالعامية، 1971، «في المحكمة» ديوان بالعامية، 1973، «غنوة المطر» ديوان بالعامية، 2003، «العمال والمسرح» دراسة مشتركة، 1979وغيرها، و«غناوي القلب» «ديوان مشترك» 1980، «يوميات عبدالعال» (قصيدة درامية) 1984، محاكمة شخصيات نجيب محفوظ (قصيدة درامية) 2003.

ومن اهم أعماله تترات مسلسل «حديث الصباح والمساء» غناء أنغام، «راجعلك يا إسكندرية» غناء علي الحجار، إلى جانب العديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج الشعرية ومنها «جحا 79» كما قدم لمسرح الدولة «قطار الحواديت»، «والله زمان يا فاطمة».

حصل على العديد من الأوسمة منها جائزة العيد الأول للفن والثقافة عام 1979 «وزارة الثقافة»، جائزة الميكروفون الذهبي عام 2001 «مهرجان الإذاعة والتليفزيون»، شهادات تكريم من أغلبية جامعات مصر، وشهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، ومنحة التفرغ لعامي 1996 – 1997 «وزارة الثقافة».