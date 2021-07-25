حظك اليوم برج السرطان الأحد 25-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يعشق العائلة ويقدسها، ولا يرفض النزهات مع الأشخاص المقربين والأصدقاء الذين يثق بهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر بمنزلك الثامن يدفعك اليوم لتحقيق مكاسب وقد تعوّض أي خسائر سابقة وتخطط جيدا لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك سحرا ويقظة، وتقترب بود ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.