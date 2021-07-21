حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية صادقة وأمينة على أسرار الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزلك السادس وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

الشمس وعطارد في برجك يمدانك بالحماس ويجعلانك مميزُا وتجذب إليك الكثيرين.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.