حظك اليوم برج السرطان الجمعة 23-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان حساس، ويكره الكذب والخيانة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

ينصحك الفلك أن تضع نفسك مكان الشخص الآخر كي تتفهم وجهة نظره، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

إذا كنت متزوجا عليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقتك بشريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.