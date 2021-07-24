ماتت قبل دخول امتحان الفيزياء.. أسرة طالبة الثانوية بالمنوفية تستعد لتوديعها

صرحت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، بدفن جثة منار محمد عبدالباقي، طالبة الثانوية العامة، التي توفيت أثناء دخول امتحان الفيزياء، اليوم السبت، في لجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بمدينة منوف، وتستعد أسرة الطالبة لنقل الجثمان من المستشفى لأداء صلاة الجنازة.

كشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تفاصيل وفاة طالبة الثانوية العامة بمنوف، مؤكدا أنه استقبل إخطارا بسقوط طالبة في حالة إغماء قبل دخول امتحان الثانوية العامة، وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل الطالبة إلى مستشفى منوف العام لتوقيع الكشف الطبي عليها ليتبين وفاتها.

سبب وفاة طالبة الثانوية.. هبوط حاد

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تبين من خلال الكشف الطبي وفاة الطالبة بهبوط حاد في الدورة الدموية، مؤكدا أن المستشفى لم يتأخر في تقديم كل الدعم الطبي لمحاولة إنقاذها ولكنها توفيت، داعيا الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

من جانبه، نعى أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية، بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وأكد مدير المديرية أنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة، صباح اليوم السبت وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة، أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية؛ لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة، لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.