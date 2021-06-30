منطقة المنوفية: عدم تسجيل أي حالات غش بامتحانات الثانوية الأزهرية

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، رئيس منطقة المنوفية الأزهرية، أن امتحانات الثانوية الأزهرية تسير بصورة طبيعية دون أي مشكلات، في مختلف الإدارات على مستوى المحافظة، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على حياة الطلاب والعاملين في الأزهر الشريف، مؤكداً أنه لم يتم الاشتباه في إصابة أي طالب في الثانوية الأزهرية بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتك تسجيل أي حالات عش في امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنوفية حتى الآن، كما أكد أنه لم يتم حدوث أي مشكلات في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تسير الامتحانات بشكل طبيعي في مختلف أنحاء المحافظة، ولم يتم تسجل أي شكاوى من الطلاب.

رئيس منطقة المنوفية يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

على صعيد متصل، تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، يرافقه وفد مالي وإداري من مشيخة الأزهر، وقطاع المعاهد، اليوم الأربعاء، انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في لجنة معاهد شبين الكوم الأزهرية للفتيات، وذلك للاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات داخل وخارج اللجنة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير لجميع اللجان، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واطمأن «النجار» على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان، مشدداً على قياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين قبل دخولهم مقار الامتحانات، بالإضافة إلى تحقيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان، ووجود لجنة عزل خاصة في طابق منفصل وبعيدة عن اللجان، بجانب تواجد فرق الإشراف الطبي، ورش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الامتحانات.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية بالمنوفية عدم تلقى أي شكاوى من صعوبة الأسئلة، مؤكداً أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة الأزهرية، للوقوف على أي مشكلات قد تطرأ داخل اللجان، والعمل على حلها على الفور.