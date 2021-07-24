عاجل.. صورة الطالبة المتوفاة أثناء دخولها امتحان الفيزياء في المنوفية

تنشر «الوطن» صورة الطالبة المتوفاة أثناء دخولها امتحان الفيزياء للثانوية العامة في محافظة المنوفية.

وكشف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تفاصيل وفاة طالبة الثانوية العامة بمنوف، مؤكدا على أنه استقبل إخطارا بسقوط طالبة في حالة إغماء قبل دخول امتحان الثانوية العامة، وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل الطالبة إلى مستشفى منوف العام لتوقيع الكشف الطبي عليها ليتبين وفاتها.

سبب وفاة طالبة الثانوية.. هبوط حاد

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تبين من خلال الكشف الطبي وفاة الطالبة بهبوط حاد في الدورة الدموية، مؤكدا على أن المستشفى لم يتأخر في تقديم كل الدعم الطبي لمحاولة إنقاذها ولكنها توفت، داعيا الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

ولقيت طالبة في الثانوية العامة مصرعها، اليوم السبت، قبل دخولها لجنة امتحان الفيزياء بمحافظة المنوفية.

وأكد مصدر مسؤول، أنه جرى إخطار قسم الشرطة، بوفاة طالبة تدعى منار محمد عبدالباقي، قبل دخول الطالبة مدرسة ناصر عبدالغفور بمدينة منوف، لأداء امتحان الفيزياء للثانوية العامة، مؤكدا على أنه بعد نقلها إلى المستشفى وتوقع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مدينة منوف، يفيد بوفاة طالبة في الثانوية العامة تدعى منار محمد عبدالباقي، 17 سنة، مقيمة بقرية كفر بلمشط، قبل دخولها امتحان الفيزياء في الشهادة الثانوية، وجرى تحويلها إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتبين وفاتها في الحال، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين الطلاب والمدرسين في المدرسة، بعد وفاة الطالبة، كما نعت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الطالبة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر.