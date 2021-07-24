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عاجل.. وفاة طالبة ثانوية عامة أثناء دخول لجنة امتحان الفيزياء بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
11:15 ص | السبت 24 يوليو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

توفيت طالبة في الثانوية العامة أثناء دخولها لجنة الامتحان بمحافظة المنوفية، لأداء امتحان مادة الفيزياء، اليوم السبت.

وأكد مصدر مسؤول، أنه جرى إخطار قسم الشرطة، بوفاة طالبة تدعى «منار.م.ع»، أثناء دخولها مدرسة ناصر عبدالغفور بمدينة منوف، لإجراء امتحان الفيزياء للثانوية العامة، مؤكدا أنه بعد نقلها إلى المستشفى وتوقع الكشف الطبي عليها، تبين وفاتها.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طالبة الثانوية العامة بمنوف، توفيت بهبوط حاد في الدورة الدموية، مؤكدا أنه تم إخطار قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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