قطع المياه عن مناطق بالجيزة.. منها المنيرة الغربية ومدينة الأمل وبشتيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه في عدة مناطق بالجيزة، منها منطقة المنيرة الغربية، ومدينه الأمل، وشارع بشتيل بمتفرعاته، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط 600 مم بشارع المطار بمنطقة المنيرة الغربية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه على الفور تم الدفع بالشفاطات وبدالات محمولة وسحب المياه، والبدء في أعمال الإصلاح.

وأعربت الشركة عن أسفها نتيجة حدوث هذا العطل الخارج عن إرادتها، مع توفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.