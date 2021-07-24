لـ«المصابين».. ماذا تفعل لتستعيد أطرافك المبتورة مرة ثانية؟

تشتهر محافظة دمياط بصناعة الأثاث، فهي القلب النابض للمحافظة، ويعمل بها نحو 70% من قوة العمل بالمحافظة، حيث يشكل العاملون الأخشاب على اختلاف أنواعها في صناعات مختلفة، الأمر الذي يتطلب التركيز نظرًا لكونها مهنة شاقة تعرض الكثيرون لخطر كبير حال عدم الانتباه، تصل لبتر الأطراف مما يدفعهم لترك المهنة و يصبحوا عاجزين عن أداء مهام حياتهم.

لذا نصح الدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، باتباع عدد من الإرشادات للتعامل مع تلك الحالات حال حدوث بتر في الأطراف، و إليكم الإرشادات التالية:-

1- عليك بطلب الإسعاف.

2- وقف النزيف بالضغط مباشرة فوق الأصبع و رفع المنطقة المصابة.

4- العمل على تهدئة المريض بعدم إظهار الخوف أو القلق لعدم زيادة خوفه .

5- البحث عن العضو المبتور لكن لا تجعله في الأولوية لأن الأولوية تكون للمريض.

6- عدم الاستغناء عن الجزء المبتور مهما كان صغيرًا.

7- عدم محاولة وضع الجزء المبتور مكانه.

8- الاهتمام بالجزء المبتور، و لفه في منديل ورقي مبلل بالماء .

9- غسل ما علق بالعضو المبتور.

10-أمثل طريقه للحفاظ على الجزء المبتور هي لفه بشاش ثم وضعه في كيس بلاستيك محكم الغلق ثم وضعه في وعاء من الماء البارد و الثلج هذه الطريقة تبقي العضو حيا لمده (18 ساعة تقريبا ).

11- تجنب وضع العضو في الثلج مباشرة لأنه يتسبب في تلف العضو.

12- أمامك 12 ساعة فقط لإعادة صباعك المبتور، وخلال الـ 12 ساعة من وقوع الحادث، لابد من وقف النزيف والبحث عن العضو المبتور.