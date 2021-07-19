موعد وضوابط صلاة عيد الأضحى في محافظة دمياط

ساعات معدودة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حيث كشفت الحسابات الفلكية أن 10 ذي الحجة الثلاثاء الموافق 20 يوليو «عيد الأضحى المبارك»، وموعد صلاة العيد بمحافظة دمياط الساعة 5:23 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في دمياط

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف محافظات الجمهورية ومنها دمياط في تمام الساعة 5:23 صباحا.

واتخذت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد محمد سلامة، عدة ضوابط لحضور المصلين لصلاة العيد بمساجد المحافظة، وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

900 مسجد لصلاة عيد الأضحى بدمياط

«الوطن» ترصد الضوابط الـ12، التي أقرتها مديرية أوقاف دمياط، لحضور صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، حيث ستتم الصلاة في 900 مسجد وفقا لتصريحات خاصة لوكيل الوزارة.

وتتمثل ضوابط حضور صلاة عيد الأضحى بدمياط في التالي:

ضوابط صلاة العيد في دمياط

1- إرتداء الكمامة.

2- اصطحاب المصلى الشخصي.

3- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4- استمرار عدم فتح دورات المياه.

5- استمرار عدم فتح الأضرحة.

6- استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7- استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة

8 - مراعاة الضوابط الاحترازية وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أي كان نوعها على الإطلاق

9- التنبيه على جميع العاملين بالمساجد بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

10- عدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام العيد.

11- إلزام كل الإدارات بالاستمرار في تنظيم حملات نظافة وتطهير وتعقيم موسعه بجميع المساجد والزوايا والملحقات وأسطح المساجد مع التصوير ورفع الصور على غرفة عمليات المديرية.

12- إلزام مديري الإدارات والمفتشين بالمرور المكثف على جميع المساجد لمتابعة الإجراءات الاحترازية ويتم عمل اجتماع الأئمة على مراحل ويتم إلزام جميع الأئمة والعمال بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.