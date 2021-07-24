فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات.. طرق السداد وغرامات التأخير

يبحث الكثير من المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي للمصرية للاتصالات، التي تم إصدرها مطلع شهر يوليو الجاري، وتتيح الشركة لعملائها إمكان الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي، ودفعها إلكترونيًا أيضًا، يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو في 15 من نفس الشهر، للمحاسبة عن استخدام آخر ثلاثة أشهر، ويمكن للمشتركين الدفع من خلال منافذ وفروع WE، فوري، تطبيق WE Pay، مصاري، خدماتي، BEE، مكاتب البريد المصري، سداد، أمان، أو وحدات البيع المتنقلة.

فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات

جرى الإعلان عن فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو، وهو أيضًا موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021، ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021، لمدة شهر دون دفع غرامات أو قطع الخدمة، ويتنهي في 14 أغسطس 2021، وتحول الشركة بعدها التليفون المنزلي إلى خدمة الاستقبال، اعتبارًا من يوم 15 أغسطس.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات

ويستطيع المواطن الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــا.

ثم يقوم بإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على خانة «إظهر الفواتير»، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

ويمكن الاستعلام عن الطريقة الأخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالشركة على 19777، ثم اتباع الخطوات الخاصة بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف، ويمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات إلكترونيًا

هناك عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وفقا للشركة المصرية للاتصالات وهي:

1- من خلال منافذها في مختلف أنحاء الجمهورية، أو منافذ فوري، أمان، خدماتي، مصاري، كما يمكن ذلك من خلال مكاتب البريد المصري في جميع محافظات الجمهورية.

2- ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على خانة «إظهر الفواتير»، وللدفع يتم الضغط على خانة اختر للسداد وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على خانة «سدد»، وبعدها يتم اختيار طريقة الدفع سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.