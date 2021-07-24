حسن عيد يحتفل بزفافه بحضور عدد من نجوم الفن (صور)

احتفل الفنان حسن عيد، بحفل زفافه على إحدى الفتيات تدعى «مريم التونسية» بإحدى قاعات نادي الزهور الرياضي بمنطقة التجمع الخامس، بحضور مجموعة كبيرة من أصدقائه بالوسط الفني.

واستقبل الحضور الفنان حسن عثمان والد العريس وبدأت الزفة على موسيقى المزمار، وتوجه بعدها حسن عيد وزوجته إلى القاعة المفتوحة بروف المبنى، متبعين الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحضر الحفل للتهنئة وشهود على الزواج، عدد من المنتجين والفنانين، منهم: حسن الرداد، سهر الصايغ، مدحت تيخا، محمود حافظ، عمرو مهدي، محمد صلاح آدم، والجزائرية أميرة شرابي، ياسمين جمال، غادة شريف، محمود الجبلاوي، حسان العربي، والسعودي نزار السليماني، شريف العجمي، عزوز عادل وأيمن يوسف وندا المصري والمنتج الفني محمود سويلم، والمخرج حسن السيد، والسيناريست محمود حمدان، والمطرب شريف قاسم، والاعلامي محمد بدر.

وجاءت لحظة تقطيع التورتة وتبديل مكان الدبل من اليد اليمنى إلى اليسرى، كتعبير مصري على تغيير الحالة من الخطوبة إلى الزواج، ثم اشتعل الحفل بالرقص على أغاني الـ«دي جيه»، وصولًا لالتقاط الحضور الصور التذكارية مع العروسين، قبل مغادرتهم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسن عيد، كانت في رمضان الماضي، بمشاركته في مسلسلين: الأول بعنوان «بنت السلطان» مع الفنانة روجينا وأحمد مجدي، ومن تأليف وليد يوسف، والمسلسل الثاني «أرشيف» مع الفنانة راندا البحيري، كما يستعد «حسن» في الوقت الحالي للمشاركة في أكثر من عمل فني بين السينما والدراما.