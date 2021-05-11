مسلسل الطاووس الحلقة 29.. إعدام مغتصبي سهر الصايغ ومفأجاة من كمال

كثير من الأحداث شهدها مسلسل الطاووس الحلقة 29، حيث بدأت الحلقة بمرافعة المحام كمال الاسطول، والذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان، والذي دافع عن «أمنية»، والتي تجسدها الفنانة سهر الصايغ، وهاجم المتهمين باغتصابها مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

مسلسل الطاووس الحلقة 29

وقال «كمال» إن المتهمين تعمدوا إخفاء الأدلة وارتكبوا جريمتهم تحت تأثير المخدر الذي أعطوه لأمنية.

بينما دافع ضياء شاهين عن المتهمين وابنه مؤكدا أنه لا يوجد دليل جازم ومادي على اغتصاب المتهمين لأمنية وأن جميع شهود الإثبات لم يروا الجريمة بأعينهم، لافتا إلى أن كل هذه الادعاءات من أجل الحصول على أموال من المتهمين والتشهير بسمعتهم.

تنفيذ حكم الإعدام في مغتصبي أمنية

في النهاية وبعد سماع أقوال شهود الإثبات والنفي قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين للمفتي، وبالفعل تم تنفيذ حكم إعدامهم في القضية.

كمال وأمنية يذهبان خارج البلاد بعد تنفيذ حكم الإعدام

تبين في نهاية المسلسل أن أمنية لم تمت، وأن قضة وفاتها كانت من تدبير المحام كمال وجنش بالاشتراك مع الست ماتيلدا، وسافرت خارج البلاد ليذهب كمال إليها بعد حكم الإعدام ويعيشان سويا.

كما قرر «كمال» التخلي عن مهنة المحاماة، ليصطدم «توفيق» بهذا القرار بعد عودته من قريته في بني سويف.

مسلسل الطاووس

يتناول المسلسل، قضايا العنف ضد المرأة، وتتعرض البطلة سهر الصايغ، لحادث اغتصاب، ونتابع خلال الأحداث ما تواجهه الفتاة، بينما يدافع عنها الفنان جمال سليمان، الذي يُجسد دور المحام كمال الأسطول، وتتصاعد الأحداث بحلقة تلو الأخرى.

أبطال مسلسل الطاووس

وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسد، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.