مسلسل الطاووس الحلقة 23.. سهر الصايغ تبحث عن فرصة عمل

كثير من الأحداث وقعت في الحلقة الجديدة من مسلسل الطاووس، ويبدو أن قضية الاغتصاب ستحقق تقدمًا خلال الحلقات القادمة، حيث بحث المحامي كمال الذي يجسد شخصيته الفنان السوري جمال سليمان، عن بعض الأدلة الجديد التي ستعيد فتح القضية في مسلسل الطاووس الحلقة 23.

ذهب الشخص الذي اختاره كمال إلى عمرو حمزاوي الرجل المسؤول عن بيع المادة المخدرة للشباب الذي قاموا باغتصاب سهر الصايغ والتي تجسد شخصية أمنية، وبالفعل استدرجهم الرجل ليعطي المعلومات التي حصل عليها إلى كمال.

مسلسل الطاووس الحلقة 23

يتحرك «كمال» ويذهب إلى مقر عمل «عمرو» ويقوم بتهديده بأنه سيقحم اسمه في قضية اغتصاب فتاة الساحل ويضره في شغله، إلا إذا ساعده في الوصول إلى الشخص الذي يصنع المادة المخدرة التي أعطاها للشباب لكي يضعوها لـ أمنية في العصير، وبعدها يقوموا باغتصابها بعد غيابها عن الوعي.

وفي أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل الطاووس، تقابل فرح الصحفية فريدة وتحكي لها عن تفاعل الناس مع قضية الاغتصاب، وتشير إلى استعداد بعض الفتيات إلى تقديم بلاغات والاعتراف بالسيرة السيئة ومافعلهم الشباب مثل زين وطارق وحماد معهم وفتيات مثلهم.

فريدة تحكي عن طليقها

وعلى الجانب الآخر تحكي فريدة أيضًا عن طليقها وطلبه أن يرجع لها مع إصرار والدتها، لتنصحها فرح بأن تمسك فيمن يحبها، معبرة عن حزنها من موت كريم وأنها تتمناه يعود إلى الدنيا ولو ليوم واحد.

تخبر أمنية الست ماتيلدا والتي تجسد شخصيتها الفنانة سميحة أيوب بأنها تريد العمل والبدء من جديد، لتساعدها في ذلك وتقوم بمهاتفة صديقتها التي يمتلك زوجها محل لتعمل به من اليوم التالي.

يأتي «زين» بصديق علي المنزلاوي والذي يمتلك خبرة كبيرة في عالم السوشيال ميديا لكي يطلب منه أن يتوصل إلى المسئول عن صفحة «امسكوهم»، التي تحرض ضدهم، وبالفعل يعرف أن فرح المسئولة عن ذلك ويذهب لمقابلها للحديث معها بعيدًا عن زين، بعد شكه في أن زين وأصدقائه هم من قتلوا صاحبه علي المنزلاوي.