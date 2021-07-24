«النواب» يناقش عددا من طلبات الإحاطة غدا: منها منع الفتوى لغير المختصين

تناقش اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعتها، غدًا الأحد، عددًا من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، وتعقد لجنة النقل برئاسة علاء عابد، اجتماعًا لمناقشة طلبات الإحاطة أبرزها المقدمة من النائبة هند حازم، حول عدم وجود مصاعد كهربائية أو مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة محطات السكك الحديدية ومترو الانفاق، خاصة مع اختلاف منسوب أرصفة المحطات عن مدخل عربات القطارات والمترو.

مناقشة طلب إحاطة حول كوبري بولاق أبو العلا المعدني

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبدالرحمن راضي، حول إغلاق مول الترجمان الكائن بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، الذي تمتلكه الشركة القابضة للنقل البري بنسبة 81 %والباقي مقسم بين مؤسستي الأهرام وأخبار اليوم، ويجرى إدارته بالتعاون مع المحافظة، في ظل تزايد وانتشار الباعة الجائلين بحي بولاق أبو العلا، وعدم وجودأماكن لهم.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة حول كوبري بولاق أبو العلا المعدني، الذي جرى تفكيكه في آواخر التسعينات من القرن الماضي، ووضعه أسفل كوبري الساحل دون أية حماية أو رؤية لإعادة استخدامه مرة أخرى، وكان هناك اقتراح أن يستخدم كمزار سياحي، كما كان معلنًا من محافظة القاهرة.

طلب إحاطة بسبب تصدير الفول

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي الاثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشأن منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوي في القضايا المهمة.

وتواصل اللجنة الاقتصادية برئاسة أحمد سمير، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة أبرزها المقدم من النائب محمد عبدالرحمن، بشأن فتح تصدير الفول المصري، وأثر ذلك على الفلاح المصري والمصدرين، و انهيار سعره وهو ما يهدد بدفع الفلاحين إلى عدم ز ارعته مرة أخرى، على الرغم أن الفول المصري من أجود الأنواع عالميًا.