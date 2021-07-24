إخلاء عقار تراثي بمصر الجديدة بعد سقوط سقف شرفة بالطابق الأخير

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم إخلاء مؤقت للعقار رقم 42 بشارع بيروت بنطاق حي مصر الجديدة، المقيد ضمن سجلات التراث المعماري المتميز، بعد سقوط سقف شرفة الدور الأخير به، وتم إجراء معاينة على الطبيعة للعقار، للتأكد من سلامته الإنشائية، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، بحضور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد حسن موافي، رئيس حي مصر الجديدة، والإدارة الهندسية للحي.

وأضاف نائب المحافظ، أنه تبين سقوط سقف الشرفة «التراس» بالدور الأخير، علما بأنه لا توجد وفيات، وتم إخلاء العقار موقتًا، لحين معاينة اللجنة الثلاثية، وإعداد تقرير بذلك، للعرض على اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.