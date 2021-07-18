20 خطوة تستعد بها محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى

أنهت محافظة القاهرة استعدادها بشأن أعمال النظافة والحدائق لاستقبال عيد الأضحى المبارك2021، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وأقرت المحافظة بقيادة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حزمة من الإجراءات خلال فترة إجازة العيد ومنها:

-إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق

- استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا سواء بالنسبة لعمال هيئة النظافة أو عمال الشركات العاملة بالقاهرة مع تكثيف العمل الليلي.

-تكثيف النظافة حول المساجد قبل صلاة العيد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع الأوقاف.

-التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق.

-التنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للاسعافات الأولية .

-مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع خاصة بالمناطق الأثرية والدينية

-مراجعة جميع الولاعات والتأكد من إغلاقها ومراجعة كابلات أعمدة الإنارة والتركيز علي تجمعات المواطنين في المناطق الأثرية والتاريخية والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل.

-صيانة المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها.

-تشكيل أطقم صيانة مزودة بالابراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهة اي أعطال طوال أيام العيد.

- تخصيص 4 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة بالقاهرة وفناطيس مياه بالمطهرات وعربات محملة بالرمال لتنظيف وتطهير الشوارع فى حالة لازالة ناتج الذبح.

- التشديد على العاملين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

-عدم السماح بدخول رواد الحدائق دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامتهم.

-اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق

-رش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم.

-الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لجميع الحدائق من صيانة المسطحات الخضراء وشبكة وأعمدة الإنارة.

-صيانة الطرق والممرات والأسوار داخل الحدائق ودورات المياه وقص وتهذيب الاشجار ومراجعة أحواض الزهور وتزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد.

-التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية.

-دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد.

-توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.

- الحدائق تبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من السابعة صباحًا وحتى الثانية عشر ليلا مقسمة الي ورديات بالتناوب .