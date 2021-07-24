عاجل.. إصابة 2 في اصطدام ملاكي بعمود على صحراوي الإسماعيلية

أصيب شابان بإصابات بالغة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود خرساني على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، ظهر اليوم السبت، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس في حالة حرجة.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة تأمين الطرق، يفيد باصطدام سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (ط ص ه 5137) بأحد الحواجز الخرسانية، أثناء سيرها على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسماعيلية، وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس.

وكشفت مصادر طبية عن أن المصابين حالتهما «غير مستقرة»، وأنه تم إجراء الفحوصات العاجلة اللازمة لهما، فما يجري عمل الأشعات اللازمة لهما، واستكمال فحصهما.

وقال شهود عيان إن اختلال عجلة القيادة في يد السائق تسبب في عدم قدرته علي التحكم في السيارة واصطدامه بحاجز خرساني، وعمود خرساني ضخم للإنارة، وأشار الشهود إلى أن الحادث وقع على بعد 4 كيلومترات تقريباً من محطة تحصيل الرسوم بالإسماعيلية، وان رجال الشرطة وصلوا على الفور إلى مكان الحادث.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، تعرضت سيارة ملاكي للانقلاب على وصلة طريق «أبو سلطان - فايد»، مما تسبب في اشتعال النيران بها، وتفحم الجثث بداخلها.

وقال شهود عيان إن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، بسبب انفجار إطار السيارة الأمامي، ما تسبب في عدم قدرته على السيطرة على السيارة وانقلابها.

وحاول الأهالي السيطرة على الحريق في بدايته، باستخدام طفايات الحريق، إلا أن انفجار خزان الوقود تسبب في زيادته بشكل كبير واشتعال النيران في السيارة بالكامل.