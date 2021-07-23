تفاصيل حادث طريق الإسماعيلية.. انفجار سيارة «BMW» وتفحم شخصين بداخلها

تفحَّم شخصان في انفجار سيارة ملاكي ماركة BMW في حادث طرق الإسماعيلية بعد انقلاب السيارة بوصلة طريق أبو سلطان بدائرة مركز ومدينة فايد.

حادث طرق الإسماعيلية نتيجة اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة

وقال شهود عيان لحادث طريق الإسماعيلية إن عجلة القيادة اختلت في يد السائق بسبب انفجار إطار السيارة الأمامي، ما تسبب في عدم قدرته على السيطرة على السيارة وانقلابها.

وأضاف شهود العيان أن من سوء حظ السائق انقلابه في منطقة منخفضة على جانب الطريق، ما تسبب في اشتعال النيران في السيارة وانفجار خزان الوقود الخاص بها.

محاولات الأهالي للسيطرة على حريق حادث طرق الإسماعيلية

وحاول الأهالي السيطرة على حريق سيارة في حادث طرق الإسماعيلية في بدايته باستخدام طفايات الحريق إلا أن انفجار خزان الوقود تسبب في زيادته بشكل كبير واشتعال النيران في السيارة بالكامل.

وقال محمد عبد العزيز أحد شهود العيان «كان مشهد صعب حادث طرق الإسماعيلية وخاصة أننا نعلم أن بالداخل شخصين ولا يستطيع أحد الاقتراب من النار بسبب قوتها وبسبب انفجار خزان الوقود».

وتابع أن المواطنين حاولوا إلقاء الرمال على السيارة لمحاولة السيطرة على الحريق إلا النيران كانت أشد ولم يستطع السيطرة عليها سوى سيارات الإطفاء.

الحماية المدنية تسيطر على حريق حادث طرق الإسماعيلية

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على وصلة أبو سلطان في الاتجاه المؤدي لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل بسيارتي إطفاء نجحت في السيطرة على حريق حادث طرق الإسماعيلية، وتمكن رجال الإسعاف من استخراج جثتين من داخل السيارة بينهما جثة طفل.

تشوه الجثث وتفحمها

وقال شاهد عيان إن الجثتين في حادث طرق الإسماعيلية كانتا في حالة تفحم بالكامل ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي.

وتحفظت الشرطة على السيارة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما بدأ فريق من المعمل الجنائى في فحص السيارة لمعرفة سبب انقلابها واندلاع الحريق بها.

محاولة الوصول إلى هوية الجثتين

وقالت مصادر أمنية إن الحريق تسبب في اختراق وتآكل السيارة بالكامل ومن بداخلها دون تحديد لهوية من بداخل السيارة أو ارقام ولوحات السيارة.

واضافت المصادر أن لجنة فنية ستفحص السيارة بالكامل للوصول إلى أي بيانات للسيارة لمحاولة الوصول إلى هوية مستقليها في أسرع وقت.