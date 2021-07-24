رئيس التحرير

محمود مسلم

«تراجع الفائدة» ساهم في تعافي الشركات العقارية

كتب:

مريم السمان
07:40 م | السبت 24 يوليو 2021
«تراجع«تراجع الفائدة» ساهم في تعافي الشركات العقارية

«تراجع«تراجع الفائدة» ساهم في تعافي الشركات العقارية

ارتفع مؤشر التداول فى البورصة المصرية على قطاع العقارات، ليسجل 8.7% فى الربع الثانى من 2021، مقارنة بمعدل تراجع فى الربع الأول من العام نفسه وصل إلى 0.7%.

ويؤثر قطاع العقارات على البورصة المصرية بنسبة كبيرة، حيث يستحوذ الوزن النسبى لشركات العقارات المدرجة فى البورصة على حوالى 14.6% من إجمالى عدد الشركات المدرجة، مما يعكس مدى أهمية وتأثير ارتفاع مؤشر تداول الشركات العقارية على أداء وقوة البورصة.

ويرى محمد رضا، الرئيس التنفيذى لمجموعة «سوليد كابيتال»، أن انخفاض التداول على الشركات العقارية المدرجة فى البورصة خلال الربع الأول يرجع إلى انخفاض نسبة السيولة فى القطاع، وتوقف معظم العملاء عن سداد الأقساط فى ظل كورونا، مما أدى إلى توقف الخطط الاستثمارية لكثير من المشروعات.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة خففت من تداعيات جائحة كورونا، واستبعاد فكرة الإغلاق الكلى، لافتاً إلى أن الانخفاض المتتالى لأسعار الفائدة خلال العام الماضى، واستقرار سعر صرف الدولار أسهما فى عودة التداول على القطاع العقارى فى البورصة بشكل طفيف، وتعافى القطاع جزئياً فى الربع الثانى من العام الحالى.

اقرأ المزيد:

خفض أم تثبيت؟.. «المركزي» يحدد مصير سعر الفائدة بعد 12 يوما 

أسعار الفائدة في 3 بنوك مصرية قبل مراجعة البنك المركزي في الشهر المقبل

أسعار الفائدة 2021 في 8 بنوك مصرية

أسعار الفائدة في بنك مصر.. حسابات جارية وودائع وشهادات

بعائد شهري.. أسعار الفائدة على الشهادات في 3 بنوك

أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنوك «مصر والأهلى وCIB»

«حسب مدخراتك».. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنك مصر تصل 5.25%

أسعار الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد اليومي في 6 بنوك

أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري على شهادة «بلادي» تصل 2.1%

أسعار الفائدة في البريد المصري 2021.. جاذب لرؤوس الأموال