«تراجع الفائدة» ساهم في تعافي الشركات العقارية

ارتفع مؤشر التداول فى البورصة المصرية على قطاع العقارات، ليسجل 8.7% فى الربع الثانى من 2021، مقارنة بمعدل تراجع فى الربع الأول من العام نفسه وصل إلى 0.7%.

ويؤثر قطاع العقارات على البورصة المصرية بنسبة كبيرة، حيث يستحوذ الوزن النسبى لشركات العقارات المدرجة فى البورصة على حوالى 14.6% من إجمالى عدد الشركات المدرجة، مما يعكس مدى أهمية وتأثير ارتفاع مؤشر تداول الشركات العقارية على أداء وقوة البورصة.

ويرى محمد رضا، الرئيس التنفيذى لمجموعة «سوليد كابيتال»، أن انخفاض التداول على الشركات العقارية المدرجة فى البورصة خلال الربع الأول يرجع إلى انخفاض نسبة السيولة فى القطاع، وتوقف معظم العملاء عن سداد الأقساط فى ظل كورونا، مما أدى إلى توقف الخطط الاستثمارية لكثير من المشروعات.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة خففت من تداعيات جائحة كورونا، واستبعاد فكرة الإغلاق الكلى، لافتاً إلى أن الانخفاض المتتالى لأسعار الفائدة خلال العام الماضى، واستقرار سعر صرف الدولار أسهما فى عودة التداول على القطاع العقارى فى البورصة بشكل طفيف، وتعافى القطاع جزئياً فى الربع الثانى من العام الحالى.