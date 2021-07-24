تفاصيل طرح الشاحنة الكهربائية ID Buzz EV بـ3 إصدارات العام المقبل

أعلن صانع السيارات الألماني «فولكس واجن VW»، عن أنه من المقرر طرح ثلاثة إصدارات أولية من الشاحنة الكهربائية ID Buzz EV، التي تستهدف مجموعة من الأسواق المختلفة، وتستهدف الشركة الألمانية بناء شاحنة كهربائية عملية للمستقبل منذ أن أزيح الستار عن النموذج الأول للمركبة الكهربائية، خلال فعاليات معرض ديترويت للسيارات، في يناير من عام 2017.

ونقل موقع «موتور وان» المختص بأخبار السيارات، أن الشركة الألمانية تستهدف خلال فكرة إنتاجها للشاحنة الكهربائية، إنشاء سيارة جاهزة لالتقاط عدد كبير من عملاء Uber أو Lyft بسيارة واحدة فقط؛ وستوفر ID Buzz للركاب مقاعد منفصلة مع شاشة أمامهم تهدف إلى عرض معلومات الرحلة.

ووفقا للشركة، تعتمد السيارة ID Buzz على محرك بقوة 150 كيلووات/204 حصان ونظام الدفع الخلفي أو محرك بقوة 275 كيلووات/374 حصان مع نظام الدفع الرباعي؛ كما تنطلق السيارة الفان الكلاسيكية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في أقل من 5 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 160 كلم/س.

وبفضل سعة البطارية في السيارة، التي تبلغ 111 كيلووات/س، فإن مدى السير المعياري لسيارة فولكس واجن ID Buzz يبلغ أكثر من 600 كلم؛ ونظرا لتركيب منظومة الدفع في قاع السيارة، فإنه يمكن جلوس ما يصل إلى 8 ركاب بكل راحة في هذه السيارة، التي يبلغ طولها نحو 5 أمتار.

جدير بالذكر أن السيارة الكهربائية سيتم طرحها أولاً في أوروبا قبل أن تصل إلى أسواق أخرى حول العالم، ويُتوقع أن تخرج من خطوط الإنتاج في عام 2022، وسيتم بيعها كشاحنة توصيل أيضا، لكن يُتوقع أن تتوفر في أسواق أخرى كسيارة ركاب فقط؛ كما من المتوقع أن يتم تجهيز هذه السيارة الكهربائية بنظام القيادة الآلية بحلول عام 2025.