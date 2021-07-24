سقطوا في الشارع.. الصورة الأولى للأطفال ضحايا التسمم بقنا

حصلت «الوطن» على الصور الأولى للأطفال الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم إثر تناولهم عصير مسموم بقرية «كوم البيجا»، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، بينما دخل والدهم في غيبوبة، ويبذل أطباء مستشفى فرشوط المركزي محاولات مضنية لإفاقته.

وقررت النيابة العامة، قبل قليل، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثامين الأطفال الثلاثة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وظروف وفاتهم، في ضوء روايات شهود العيان ووالدة الأطفال، بأنهم تناولوا عصيراً مسموماً من أحد محلات البقالة بالقرية، حيث سقطوا في الشارع على الفور.

وكشف الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفى فرشوط المركزي، أن هناك محاولات من أطباء المستشفى لإفاقه والد الأطفال الثلاثة الذين توفوا بسبب تناولهم عصير مسموم، مشيراً إلى أن الأب دخل في غيبوبة تامة، منذ دخوله المستشفى.

وأضاف مدير مستشفى فرشوط أن هناك محاولات تجري حالياً لإفاقة الأب من الغيبوبة، التي دخل فيها نتيجة إصابته بتسمم شديد، والذي أودى بحياة أطفاله الثلاثة، بعد تناولهم عصير مسموم من أحد محلات البقالة، في قرية «كوم البيجا»، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، اخطاراً بمصرع كل من «أميرة رأفت»، 8 سنوات، وشقيقيها «أمير»، 7 سنوات، و«آدم»، 9 سنوات، وإصابة والدهم «رأفت جلال»، 35 سنة، بحالة تسمم، تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، حيث تم التحفظ على جثث الأطفال تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتلقى المصاب العلاج.

وبحسب تحريات المباحث وأقوال والدة الأطفال الثلاثة، إنهم تناولوا عصيراً من محل بقالة، وكان معهم والدهم، وعندما جاءوا إلى المنزل أصيبوا بأعراض تسمم شديدة، حيث توفى الأطفال الثلاثة، بينما يتلقى والدهم العلاج بالمستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وقال شهود عيان إن الأطفال الثلاثة ووالدهم سقطوا مرة واحدة على الأرض، بعد تناولهم العصير، وتجمع الأهالي حولهم، وتم نقلهم للمستشفى باستخدام 3 مركبات «توكتوك»، إلا أن الأطفال توفوا قبل وصولهم استقبال المستشفى، بينما دخل الأب في غيبوبة.