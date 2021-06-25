ضبط شخص اختلس عددا من إسطوانات البوتاجاز بمركز فرشوط

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام «أمين مستودع غاز بمركز فرشوط، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز» باختلاس عدد من إسطوانات البوتاجاز عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي وقام بالاستيلاء على 1920 أسطوانة بوتاجاز مملوءة من عهدته والتي بلغت قيمتها مبلغ 800 ألف جنيه وبيعها واختلاس قيمتها لنفسه دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.