أطفال قنا يتطوعون لمساعدة الناخبين لمعرفة لجانهم

تطوع عدد من الأطفال أمام لجنة معهد السديس الازهري بحجازة في قوص بقنا، لمساعدة المواطنين لمعرفة لجانهم الانتخابية، باستخدام هواتفهم المحمولة المتصلة بشبكة الإنترنت.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظة قنا، إنّ المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعة على 339 مركزا انتخابيا، كما أنّ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات مليونين و34 ألفا و373 مواطنا.

وأوضح محافظ قنا، أنّ جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في قنا، تجري بين 18 مرشحا، و4 مرشحين بالدائرة الأولى لمركز قنا، و4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و6 مرشحين بالدائرة الثالثة لمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، و4 مرشحين بالدائرة الرابعة لمراكز أبو تشت وفرشوط.

وأكد المحافظ أنّ غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام لمحافظة قنا، تعمل على مدار 24 ساعة، ومتصلة بغرف العمليات بمراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية، لافتا إلى توفير أماكن جلوس لكبار السن ومظلات بالمراكز الانتخابية ومياه للشرب لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

وجرى تكليف رؤساء المدن والقرى، بتوفير الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم حلول فورية للمشكلات، وتذليل العقبات أمام الناخبين لسير عملية الاقتراع بسهولة ويسر تام.