3 سيارات «هاتشباك» الأقل استهلاكا للوقود.. تتنافس في فئة سعرية واحدة

بحث كثير من مستهلكي السيارات الملاكي داخل السوق المحلية المصري، خلال وقت شراء مركبة جديدة، عن قائمة المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، ومن ضمن القائمة الاعتمادية والاقتصاد في استهلاك الوقود؛ وترصد السطور التالية أبرز السيارات الملاكي «هاتشباك» موديل 2021 الأقل استهلاكا للوقود في السوق المحلية.

تويوتا ياريس 2021

-تتوافر السيارة بفئتين الأولى بسعر 345 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 375 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 153 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

-تتوافر السيارة بأبعاد (3945 ملم طول، وعرض 1695 ملم عرض، و1510 ملم ارتفاع).

-تصل سعة خزان الوقود 42 لترا.

-تستهلك السيارة متوسط 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

سيات ابيزا 2021

-تتوافر السيارة بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 270 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 335 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 350 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات ، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سين ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران يصل إلى 155 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

-تتوافر السيارة بأبعاد (4043 ملم طول، و1693 ملم عرض، و1428 ملم ارتفاع).

-تصل سعة خزان الوقود 40 لترا.

-تستهلك السيارة متوسط 6 لترات من الوقود بقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

أوبل كورسا 2021

-تتوافر السيارة بفئة واحدة يصل سعرها إلى 320 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 230 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

-توافر السيارة بأبعاد «4060 ملم طول، و1960 ملم عرض، و1433 ملم ارتفاع».

-تستهلك السيارة متوسط 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.