ناقد فني يطالب بعودة «حفلة 12»: تمثل 70% من إيرادات دور العرض

طالب أحمد السماحي، الناقد الفني، بعودة حفلة الـ12 منتصف الليل في السينمات، حيث تمثل 70% من إيرادات دور العرض، موضحًا أن الأفلام السينمائية شهدت انتعاشة كبيرة هذا الموسم رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسجلت الإيرادات خلال الشهر الأخير نحو 100 مليون جنيه، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى.

وأضاف «السماحي»، أن فيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز سجل إجمالي إيرادات خلال أيام عيد الأضحى، بلغت 27 مليون جنيه، بينما إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز بلغ 26 مليون جنيه، فيما حقق فيلم «مش أنا» 35 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض، مشيدا بأداء الفنان تامر حسني، «أول مرة أقتنع به كممثل، والفيلم يعالج قضية مهمة للغاية وتم تقديمها بشكل جريء».

وأشار الناقد الفني إلى أن الأفلام السينمائية التي عُرضت خلال موسم عيد الأضحى، سجلت انتعاشة كبيرة، وفيلم «العارف» له رسالة وقيّم للغاية، موضحًا أن مصر دولة آمنة ومستقرة وشهد موسم أفلام عيد الأضحى رواجًا كبيرًا، «لأول مرة تحقق الأفلام المصرية إيرادات كبيرة في ظل جائحة كورونا»، وحقق فيلم العراف مليونا و313 ألف جنيه، يوم وقفة عرفات، وأول يوم العيد حقق 4 ملايين و214 ألف جنيه.

وأوضح أن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، حقق يوم الوقفة 67 ألف جنيه وأول يوم العيد حق مليونا و470 ألف جنيه.